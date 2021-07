Kriminalität : 15-Jähriger nach Messerangriff in Preetz in U-Haft

Ein 15 Jahre alter Verdächtiger ist nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf einen 17-Jährigen in Preetz (Kreis Plön) in Untersuchungshaft gekommen.

Preetz | Ein Jugendrichter erließ am Donnerstag einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Am Mittwochabend war der 17-Jährige bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Er hatte Verletzungen an Arm, Brust und Hals erlitten und ka...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.