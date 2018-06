Migration : 149 Hamburger Asylfälle vom Bamf in Bremen entschieden

Von der Asyl-Affäre um die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sind auch knapp 150 Fälle aus Hamburg betroffen. Wie der Hamburger Senat am Donnerstag mitteilte, waren unter den mehr als 13 000 seit dem Jahr 2000 in Bremen positiv entschiedenen Asylverfahren auch 149 Personen, die ihren Wohnsitz in Hamburg hatten. Dies habe das Bamf mitgeteilt. Damit sei die Stadt zwar nur in geringem Maße betroffen. Dennoch habe die Innenbehörde beim Bundesamt die Übermittlung der entsprechenden Personalien angefordert, «um die Einzelfälle auf etwaige Handlungsbedarfe hin zu überprüfen».

von dpa

07. Juni 2018, 17:56 Uhr

Mitarbeiter der Bamf-Außenstelle Bremen sollen nach Angaben der ermittelnden Staatsanwaltschaft zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen ohne ausreichende Grundlage Asyl gewährt haben.