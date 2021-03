Kommunen : 14 Millionen Euro für ein schöneres Flensburg

Die Stadt Flensburg kann mit einer kräftigen Millionenförderung umfangreiche Umbau- und Erweiterungsarbeiten an der Förde-Promenade und am Norderkaiplatz starten.

Flensburg | Das Kieler Innenministerium hat dafür 13,9 Millionen Euro aus dem Topf für die Förderung des Städtebaus freigegeben, wie das Ressort am Freitag mitteilte. Die Kosten teilen sich Bund, Land und Stadt zu je einem Drittel. „Die Lebens- und Aufenthaltsqualität in Flensburg ist in den vergangenen Jahren bereits spürbar mit Hilfe der Städtebauförderungsm...

