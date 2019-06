Sportpolitik : 14 Hamburger Sporthallen bis Mitternacht geöffnet

In Hamburg startet am Donnerstag ein Pilotprojekt der Bezirksämter und des Hamburger Sportbundes (HSB). Danach werden in allen sieben Bezirken der Hansestadt ausgewählte Sporthallen bis Mitternacht für den Vereinssport offen stehen. Die Clubs können insgesamt 14 Hallen für regelmäßige Angebote nutzen, was bislang nur mit Ausnahmegenehmigungen möglich war. Das Projekt startet mit Beginn der Sommerferien und läuft bis zum Ende des Jahres.

von dpa

26. Juni 2019, 06:38 Uhr

«Das Interesse ist groß. Viele Mannschaften im Handball, Volleyball oder Basketball sind erfreut, dass sie jetzt schon in den Ferien mit dem Training beginnen können», sagte Bernard Kössler, Referatsleiter Sportinfrastruktur beim HSB. Das Projekt soll nach Möglichkeit bis Sommer 2020 verlängert werden.

Grundlage war eine Initiative der Fraktionen der SPD und der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft. Nach den Sommerferien will der HSB gemeinsam mit der Finanz- und der Schulbehörde sowie dem Sportamt die Erfahrungen erstmals auswerten.