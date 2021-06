Gesundheit : 14 Corona-Neuinfektionen in Hamburg: Inzidenz sinkt auf 11,0

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Hamburg hat sich am Montag um 14 erhöht.

Hamburg | Das sind 10 Fälle weniger als am Sonntag und 28 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, sank laut Gesundheitsbehörde von 12,4 auf 11,0. Vor einer Woche hatte der Wert 15,9 betragen. Die Inzidenz war zuletzt Anfang September vergangenen Jahres so niedrig gewesen. ...

