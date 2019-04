Leichtathletik : 14 000 Starter bei Marathon: Streckenrekord soll fallen

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher schickt heute mehr als 14 000 Läuferinnen und Läufer auf die Marathon-Distanz quer durch die Hansestadt. Bei der 34. Auflage des Hamburg-Marathons will Topfavorit Abel Kirui aus Kenia die 42,195 Kilometer in unter 2:05 Stunden bewältigen und damit einen Streckenrekord aufstellen. Die aktuelle Bestzeit in Hamburg hält sein Landsmann Eliud Kipchoge mit 2:05:30 Stunden.

von dpa

28. April 2019, 02:14 Uhr

Insgesamt haben sich nach Veranstalter-Angaben Läuferinnen und Läufer aus 70 Ländern angemeldet. Den Halbmarathon wollen 3434 Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvieren. Dazu kommen 1500 Teams à vier Läufer im Staffelwettbewerb und mit prominenter Besetzung. Unter anderen laufen der ehemalige Wimbledon-Sieger Michael Stich, Ex-Boxprofi Luan Krasniqi, Fußball-Trainer Michael Oenning vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg und Ex-HSV-Torwart Richard Golz für einen guten Zweck. Die Organisatoren rechnen mit etwa 500 000 Zuschauern an der Strecke.