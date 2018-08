Notfälle : 13-Jährige von Rottweiler gebissen: Hund war nicht angeleint

von dpa

24. August 2018, 16:05 Uhr

Ein freilaufender Rottweiler hat in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein 13-jähriges Mädchen schwer verletzt. Die Schülerin sei von dem Hund am Donnerstag in den Oberschenkel gebissen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Während das Mädchen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, fingen Polizisten den nicht angeleinten Hund mit einer Fangschlaufe ein und brachten ihn in ein Tierheim. Der Besitzer des Hundes - ein 52 Jahre alter Mann - konnte zunächst nicht ausfindig gemacht werden, muss sich nun aber wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.