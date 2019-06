Feste : 125. Kieler Woche mit Riesenresonanz und Bilderbuchwetter

Wetterjacke und Regenschirm? Zur 125. Kieler Woche brauchte bis zum Abschlusstag niemand diese sonst unverzichtbaren Utensilien. Die zehntägige Veranstaltung verlief ungewöhnlich sonnenreich. Über 3,5 Millionen Gäste genossen bei Prachtwetter das Segel- und Sommerfest.

30. Juni 2019

Eine regenfreie Kieler Woche hatte die Stadt Anfang Mai augenzwinkernd versprochen - und sie hielt ihr «Versprechen» bis zum Abschluss-Sonntag ein. Anders als so gut wie immer, blieben ungemütliche Regentage zur Jubiläumsauflage aus. Mehr als 3,5 Millionen Besucher aus über 70 Ländern feierten nach Schätzungen von Stadt und Polizei eine sonnige 125. Kieler Woche. Sie habe sich erneut als vielfältiges und grandioses «Gesamtkunstwerk» gezeigt, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) auf der Abschlusskonferenz.

Dass es während der zehntägigen Großveranstaltung nicht regnete, sei ein wunderbares Jubiläumsgeschenk. Zum Finale stand am späten Abend ein großes Feuerwerk über der Förde auf dem Programm.

Im Jubiläumsjahr setzte das Team um Kieler-Woche-Leiter Philipp Dornberger wie nie zuvor auf Nachhaltigkeit. Die 280 000 verbrauchten Kilowattstunden Strom stammten durchweg aus Windkraft. 1,5 Millionen neue Pfandbecher wurden ausgegeben. Das erstmals einheitliche Pfandsystem war laut Kämpfer das größte bei einer Veranstaltung in Deutschland. Trinkhalme aus Plastik waren tabu, das Müllsammel-Bootfischte deutlich weniger Plastikabfall aus der Förde. Fünf bewachte Fahrradparkplätze sorgten für mehr Sicherheit.

Zum weltgrößten Segelereignis kamen fast 4000 Sportler aus über 50 Nationen. 45 Marineschiffe aus 13 Ländern lockten mehr als 20 000 Besucher zum Open Ship. Unter gut 2400 Einzelveranstaltungen waren 400 Abendkonzerte, fast alle kostenfrei. Kleinkünstler hatten 1267 Auftritte. Die Spiellinie lockte 290 000 Kinder und Eltern an, die Ballon Sail faszinierte 80 000 Besucher und auf dem Internationalen Markt gab es Leckereien aus 35 Staaten.

Die Polizei rückte bis Sonntagfrüh zu 403 Einsätzen aus, 15 mehr als 2018. «Wir sind sehr zufrieden», sagte angesichts der Besucherzahl Polizeichef Jürgen Funk. An den Wochenenden waren rund 300 Beamte im Einsatz, in der Woche 200. «Diese Kieler Woche war eine der anstrengendsten, die wir je hatten», sagte Revierleiter Ingo Berger für die Wasserschutzpolizei. Auf der Förde war sehr viel los. Berger kritisierte undisziplinierte Freizeitsegler, die Vorschriften missachteten und so die Berufsschifffahrt gefährdeten.

Ihren maritimen Höhepunkt erlebte die Kieler Woche am Samstag mit der traditionellen Windjammerparade. 130 000 Schaulustige beobachteten nach Angaben der Stadt das zweistündige Spektakel vom weithin dicht besetzten Ufer aus. Um 10.57 Uhr gab Paradedirektor Martin Finnberg vom russischen Segelschulschiff «Mir» das Startsignal. Ihm folgten 83 Traditionssegler und 12 historische Motorschiffe - in früheren Jahren waren es auch schon mehr gewesen. Hunderte kleine Sportboote begleiteten das Feld. Auch wenn der Wind nur leicht wehte, konnte die «Mir» ebenso wie andere größere Schiffe unter vollen Segeln fahren. Der Dreimaster ist mit 106 Metern Länge eines der weltweit größten Segelschiffe.

Für den Paradedirektor war es eine Premiere: Der Ältermann der Lotsenbrüderschaft Nord-Ostsee-Kanal II dirigierte zum ersten Mal das Feld. Der 50-Jährige hatte die Aufgabe, die auch mit Lotsen besetzten folgenden sechs Führungsschiffe zu beraten, das Feld zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass nichts Schlimmes passiert. Dabei half die Wasserschutzpolizei. Finnbergs Resümee: «Es ist sehr gut gelaufen».

Am Sonntag verlieh die Stadt zwei mit je 10 000 Euro dotierte Preise. Den Wissenschaftspreis erhielt die Archäologin Annette Haug von der Universität Kiel. Den Innovationspreis überreichten Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (SPD) und Oberbürgermeister Kämpfer an den Materialwissenschaftler Mohammed Es-Souni von der Fachhochschule.