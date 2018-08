Musik : 12. Musikfestival «MS Dockville»: 60 000 Besucher erwartet

von dpa

08. August 2018, 16:17 Uhr

Mehr als 140 Musiker und Künstler haben sich zum Festival «MS Dockville» in Hamburg-Wilhelmsburg angekündigt. Bis zu 60 000 Besucher werden vom 17. bis zum 19. August auf der Elbinsel zur zwölften Ausgabe erwartet, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Vor der Elbe und ihrer Industriekulisse stehen Konzerte, Kunst und Kreativität auf dem Programm. «Ein Kaleidoskop der Ideen und Klänge, ein Schmelztiegel voller Indie-Rock und Elektro, HipHop und Experimental, Newcomer und Headliner» werde geboten. Mit dabei sind etwa aus Großbritannien die Band Alt-J und Musiker Bonobo, die US-Band Cigarettes After Sex und der Hamburger Olli Schulz. Daneben präsentiert das «MS Artville» verschiedene Kunstwerke.