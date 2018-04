Demonstrationen : 1100 Teilnehmer bei Fahrrad-Demo

von dpa

27. April 2018, 22:26 Uhr

Mehr als 1000 Radfahrer haben am Freitagabend in Hamburg für mehr Raum im Straßenverkehr demonstriert. An der Rundfahrt durch die Innenstadt nahmen nach Angaben der Polizei 1100 Menschen teil. Zu der Demonstration aufgerufen hatte die Initiative Critical Mass. Die Teilnehmer führten so gut wie keine Plakate, aber mehrere Musikanlagen auf Fahrradanhängern mit sich. «Ritzel statt Rußpartikel», lautete der Spruch an einem der Räder. Ritzel ist ein anderes Wort für das Zahnrad an der Fahrradkette. Autofahrer mussten Verkehrsbehinderungen hinnehmen. Zu Zwischenfällen kam es laut Polizei aber nicht.