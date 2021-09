Notfälle : 1000-Pfund-Bombe im Hamburger Bezirk Harburg entschärft

Am Großmoordamm in Hamburg-Harburg ist am Donnerstag abermals eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und entschärft worden.

Hamburg | Die 1000-Pfund-Bombe musste zunächst mit einem Bagger aus sieben Meter Tiefe ans Tageslicht geholt werden, wie die Feuerwehr berichtete. „Die Schwierigkeit bei der Entschärfung bestand für den Sprengmeister im Zünder“, hieß es weiter. „Dieser war verdeckt im Innern der Bombe verbaut und musste vorsichtig per Hand aus dem Sprengkörper entfernt werden.“...

