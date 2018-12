Leute : 100 Jahre in 100 Bildern: Helmut-Schmidt-Ausstellung öffnet

Helmut Schmidt als kleiner Junge mit Matrosenmütze im Jahr 1925 - daneben als lässig-lockerer Altkanzler und «Zeit»-Herausgeber im Jahr 2000: Mit diesen beiden Fotos begrüßt die Ausstellung «Helmut Schmidt. Pflicht - Vernunft - Leidenschaft. 100 Jahre in 100 Bildern» ihre Besucher. Die Schau im Helmut-Schmidt-Forum und zum Teil auch im Hamburger Rathaus wird heute eröffnet. Der Festakt mit dem Kuratoriumsvorsitzenden der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, Peer Steinbrück, und dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) soll zugleich Auftakt der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstags des Altkanzlers sein.

von dpa

07. Dezember 2018, 02:23 Uhr

Fans des 2015 gestorbenen Hamburger Ehrenbürgers können sich auf eine Sonderbriefmarke freuen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will das Postwertzeichen mit Schmidts Konterfei bei der Ausstellungseröffnung präsentieren. Die 70-Cent-Marke wird ab dem 18. Dezember in allen Postfilialen erhältlich sein. Am 23. Dezember, dem 100. Geburtstag, können Verehrer des SPD-Politikers die Marken im Hamburger Rathaus mit einem Sonderpoststempel versehen lassen. Am selben Tag wird Helmut Schmidt mit einer Mittagsandacht im Michel gewürdigt.