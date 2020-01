Geschichte : 100 Jahre Grenzziehung: Günther bei Königin in Kopenhagen

Große Ehre für den Kieler Regierungschef Günther: Er wird in Dänemark von Königin Margrethe und von Ministerpräsidentin Frederiksen empfangen. Anlass ist der dänische Start in die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der deutsch-dänischen Grenze.

Avatar_shz von dpa

10. Januar 2020, 07:43 Uhr

Dänemark beginnt heute seine offiziellen Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Grenzziehung zu Deutschland. An der Festgala im Königlichen Schloss in Kopenhagen nimmt am Abend auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther teil. Zuvor wird der CDU-Politiker gemeinsam mit Ehefrau Anke Günther am Nachmittag von Königin Margrethe II. zum zweiten Mal zu einer Privataudienz empfangen. Auch eine Begegnung mit Ministerpräsidentin Mette Frederiksen steht auf dem Programm.

Günther lobte im Blick auf die Feierlichkeiten die heute gelebte Freundschaft und Partnerschaft beider Länder und plädierte für deren Ausbau. «Es ist für mich und für Schleswig-Holstein eine besondere Ehre, dabei auch mit Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Königin Margrethe II. zusammentreffen zu können, die mit ihrem Besuch in Schleswig-Holstein ein herausragendes Zeichen der Verbundenheit beider Länder gesetzt hat», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Margrethe war Anfang September vorigen Jahres in Schleswig-Holstein.

Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU), Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), Innenminister Hans-Joachim Grote und Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (beide CDU) sind auch in Kopenhagen dabei. Günther nimmt am Sonntag noch an einem Festgottesdienst in Kopenhagen teil.

Zwei Volksabstimmungen hatten 1920 nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg die Teilung Schleswigs besiegelt, das bis dato zu Preußen gehörte. Dänemark begeht die Eingliederung Nordschleswigs in das Königreich als Wiedervereinigung. Dem Jubiläum sind in diesem Jahr viele Veranstaltungen gewidmet. Königin Margrethe hatte in ihrer Neujahrsansprache das besondere bilaterale Verhältnis hervorgehoben. Deutsche und Dänen pflegten eine starke Nachbarschaft und gute Freundschaft. Die Menschen auf beiden Seiten hätten dazu beigetragen, dass sich das Grenzgebiet harmonisch und friedlich entwickelt habe.