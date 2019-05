Hochschulen : 100. Geburtstag der Universität Hamburg

Der Astronaut Alexander Gerst ist bei der 100-Jahr-Feier der Universität Hamburg zum Ehrensenator ernannt worden. Der Geburtstag der Lehranstalt sollte am Freitag bis in den Abend mit einem großen Campusfest begangen werden, teilte die Universität mit. Auftakt dazu war eine Feier im Audimax mit knapp 1400 Gästen. Die Festrede hielt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der in den 1960er-Jahren in Hamburg Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert hat.

von dpa

10. Mai 2019, 16:08 Uhr

Gerst, ebenfalls Alumnus, revanchierte sich für die Ernennung zum Ehrensenator mit einem persönlichen Geburtstagsgeschenk für die Hochschule: Er überreichte eine Fahne der Universität Hamburg, die er nach eigenen Angaben während seines Aufenthalts auf der Internationalen Raumstation ISS im Gepäck hatte. Die Fahne soll Studierende dazu inspirieren, neue Wege zu gehen, sagte Gerst. Der 43-Jährige war der erste deutsche Kommandant auf der ISS und im vergangenen Jahr knapp 200 Tage im All.

Auch andere Gäste brachten Geschenke mit. Der Künstler und Komiker Otto überreichte Universitätspräsident Prof. Dieter Lenzen das Porträt eines «Unifanten» - ein extra zum Jubiläum abgewandeltes Bild seines «Ottifanten».