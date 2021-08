Museen : 100 Jahre Museum Behnhaus: Haus für die Klassische Moderne

Das Museum Behnhaus in Lübeck wird am 1. September 100 Jahre alt.

Hannover | Es war das erste Ausstellungshaus in Lübeck, das sich unter seinem damaligen Direktor Carl Georg Heise ausschließlich der Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts widmete. Die am Mittwoch (18.00 Uhr) beginnende Jubiläumsausstellung „Nordisch modern. 100 Jahre Nordische Woche - 100 Jahre Museum Behnhaus“ zeigt Kunst, die bereits vor 100 Jahren am selb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.