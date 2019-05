Demonstrationen : 10 000 Demonstranten bei «Fridays for Future» erwartet

Beim zweiten sogenannten globalen Klimastreik der «Fridays for Future»-Bewegung werden heute in der Hamburger Innenstadt rund 10 000 Teilnehmer erwartet. Im Fokus der Demonstration steht die Europawahl an diesem Wochenende. «Das Parlament, das aus dieser Wahl hervorgeht, wird das Letzte sein, welches das Ruder in der europäischen Klimapolitik noch herumreißen kann», sagte Mitorganisatorin Nele Brebeck. Weltweit soll es an diesem Freitag Kundgebungen in mehr als 100 Ländern geben.

von dpa

24. Mai 2019, 02:04 Uhr

Seit Monaten lassen junge Menschen freitags den Unterricht ausfallen, um für eine bessere Klimapolitik auf die Straße zu gehen. Die «Fridays for Future»-Aktivisten fordern unter anderem die Einhaltung der Pariser Klimaziele. Vorbild der Jugendlichen ist die Schwedin Greta Thunberg, die am 1. März in Hamburg mit protestiert hatte.