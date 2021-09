Wahlen : 1,3 Millionen Hamburger sind zur Wahl aufgerufen

Knapp 1,3 Millionen Hamburger sind am heutigen Tag (8.00 Uhr) zur Bundestagswahl aufgerufen.

Hamburg | In der Hansestadt sind 22 Parteien mit Kandidatenlisten zur Wahl zugelassen, insgesamt 72 Kandidaten bewerben sich um die sechs Direktmandate in den Wahlkreisen. Viele Hamburger haben ihre Stimme bereits abgegeben. Landeswahlleiter Oliver Rudolf rechnet am Ende mit einem Briefwahlanteil von gut 50 Prozent. Auch hofft er auf eine weiter steigende Wa...

