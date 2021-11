Fußball : 1:2: Leipertz-Treffer stoppt Kieler Aufwärtstrend

Holstein Kiels Aufwärtstrend in der 2.

Heidenheim an der Brenz | Fußball-Bundesliga ist vorerst gestoppt. Nach vier Punktspielen ohne Niederlage mussten sich die Norddeutschen am Sonntag 1:2 (1:1) beim 1. FC Heidenheim geschlagen geben und rutschten nach der unglücklichen Niederlage in der Tabelle auf Rang 16 ab. Der Treffer von Fin Bartels (30. Minute) war zu wenig, um die erste Liga-Niederlage unter dem neuen Tra...

