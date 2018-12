Fußball : 1:1 gegen Dresden: FC St. Pauli verpasst Heimsieg knapp

Die SG Dynamo Dresden hat einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Elf von Maik Walpurgis kam am Samstag beim FC St. Pauli nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und bleibt am Millerntor weiter sieglos. Mit 22 Zählern rangieren die Sachsen vorerst auf dem neunten Tabellenrang. Jeremy Dudziak (47.) erzielte vor 29 546 Zuschauern die Führung für die «Kiezkicker», die Jannik Müller in der 86. Minute ausgleich. In der Nachspielzeit hielt dann Dynamo-Keeper Markus Schubert den Punktgewinn mit einer Glanzparade fest.

von dpa

01. Dezember 2018, 15:06 Uhr

Die Fans beider Vereins hielten sich in den ersten 45 Minuten an den wegen der Zerstückelung der Spieltage bundesweit vereinbarten Stimmungsboykott.