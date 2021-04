Fußball : 0:1 in Magdeburg: VfB Lübeck kommt dem Abstieg immer näher

Der Abstieg des VfB Lübeck aus der 3.

Lübeck | Fußball-Liga rückt näher. Am 34. Spieltag kassierten die Schleswig-Holsteiner beim 1. FC Magdeburg eine 0:1 (0:0)-Niederlage, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits sechs Punkte. Für das Tor des Tages sorgte am Sonntag Leon Bell Bell in der 82. Minute. Nach vier Partien ohne Sieg steht der Tabellen-19. mit dem Rücken zur Wand. Am Dienstag...

