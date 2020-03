Leichenfund in Lübeck : Zeugen gesucht: Tote Frau aus Kanaltrave identifiziert

Die Leiche wurde am Donnerstagvormittag entdeckt. Es handelt sich um eine 35 Jahre alte Frau aus Lübeck.

26. März 2020, 15:56 Uhr

Lübeck | Am Donnerstagvormittag wurde in der Lübecker Kanaltrave eine leblose Frau entdeckt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Leichnam. Ein Arzt hat die am Tote identifiziert. Es handelt sich um eine 35 Jahre alte Frau aus Lübeck. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Todesursache die Obduktion beantragt.

Die Umstände, unter denen die Frau ins Wasser geraten ist, sind Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Zeuge entdeckt Leiche

Gegen 9 Uhr hatte ein Zeuge den leblosen Körper im Wasser treibend in Höhe eines Stegs unweit der Kanalstraße bei der Hundestraße entdeckt und daraufhin Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte die bereits tote Frau aus dem Wasser bergen.

Beschreibung der Person

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Identität der Frau geben können und denen die Frau in der Nacht vom 25. auf den 26. März möglicherweise in der Nähe der Kanalstraße noch aufgefallen ist.

Die Verstorbene hat eine schlanke Statur, schulterlange, dunkelblonde Haare und ist etwa 165 bis 170 Zentimeter groß. Bekleidet war sie mit einer rosa Winterjacke und einer schwarzen Jogginghose. Dazu trug sie schwarze, halbhohe Damensneaker mit Fellrand und weißer Aufschrift.

Hinweise zur Identität der Person nimmt die Lübecker Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0451/1310 entgegen.

