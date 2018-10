In Lübeck Rundgänge, Lesungen, Führungen, Filme, Andachten und Gottesdienste im November

17. Oktober 2018, 16:28 Uhr

Seit dem Jahr 1991 gibt es in der Hansestadt Lübeck die Veranstaltungsreihe „Zeit des Erinnerns“, die von Ausstellungen, Vorträgen und Rundgängen geprägt ist. Im ersten Jahr gab es zwölf Programmpunkte für die interessierte Öffentlichkeit, dieses Jahr sind es beachtliche 51 Veranstaltungen, die Bezug nehmen auf die Zeit des Nationalsozialismus.

39 Vereine, Verbände und Institutionen beteiligen sich an „Zeit des Erinnerns“, unter anderen die Lübecker Museen, Kirchengemeinden, die Jüdische Gemeinde, Schulen, Wissenschaftler und auch Einzelpersonen. „Das Angebot ist so vielfältig und bunt wie seine Protagonisten“, sagt Lübecks Kultursenatorin Kathrin Weiher (parteilos). Sie betont die Aktualität der Themen „Hass und Gewalt“ in derheutigen Gesellschaft. Es gibt mehrere Schwerpunkte:

>Es jähren sich die Terrormaßnahmen gegen jüdische Mitbürger zum 80. Mal. Der Verein Yadruth konnte Überlebende der Shoa aus Israel gewinnen, die mit Lübecker Schülern über die NS-Zeit sprechen werden.

>Der Tod der vier Lübecker Geistlichen jährt sich zum 75. Mal. Die katholische Kirche hat Kurzfilme zu den vier Priestern und dem Pastor gedreht, die im Rahmen der Aktionstage - und im Internet - gezeigt werden.

>Das Schicksal der Vertriebenen aus den Ostgebieten wird vom Industriemuseum Herrenwyk in den Mittelpunkt gestellt. Eine Sonderausstellung zeigt das Schicksal der zehntausenden Menschen, die in Lübeck eine neue Heimat fanden.

Die Vorstellung des Programms erfolgte bei der Sonderausstellung "Revolution 1918 – Aufbruch in Schleswig-Holstein", die noch bis zum 1. November geöffnet ist. Ein Heft mit allen Veranstaltungen liegt an vielen Stellen in der Stadt aus.