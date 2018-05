Wilde Müllkippe rund um Container

Betreiber von Altkleidersammelbehältern haben keine zeitliche Auflage zum Entleeren

Das Bild sieht überall in Lübeck ähnlich aus: Rund um die Sammelcontainer für Altkleider sammeln sich Säcke an. Die Container sind voll, und viele werden offenbar nur noch selten geleert. Die Verwaltung der Hansestadt kündigt ein schärferes Vorgehen gegen die Betreiber der Altkleider-Sammelcontainer an.

Jahrelang konnte mit Altkleidern viel Geld verdienst werden. „Im Moment sind die Preise im Keller“, berichtet Dr. Jan Dirk Verwey, Chef der Lübecker Entsorgungsbetriebe. Die Absatzwege sind durch die vielen Krisen auf der Welt blockiert. Es lohne sich offenbar nicht mehr, die Container zu entleeren. Entsprechend bilden sich an den Stadtplätzen wilde Müllkippen. Die müssen dann auf Kosten der Lübecker Gebührenzahler gereinigt werden.

Auch für Innen- und Umweltsenator Ludger Hinsen (CDU) ist der Zustand nicht hinnehmbar. Er befürchtet, dass der Unrat auch Ratten anzieht, die dann wiederum aufwändig bekämpft werden müssen. Die Stadt habe deshalb die Unternehmen gebeten, ihre Container regelmäßig zu entleeren.

Eine Verpflichtung, die Altkleider aus den Conatiern abzuholen, haben die Unternehmen offenbar derweil nicht. Sie benötigen für das Aufstellen lediglich eine Genehmigung der Lübecker Bauverwaltung. Und diese Genehmigung enthält solche Auflagen noch nicht. Das sei seit zwei Jahren im Gespräch, so Senator Ludger Hinsen. Er werde das Thema noch einmal auf die Tagesordnung der städtischen Gremien bringen. Das Ziel: Die Aufsteller der Container sollen in Zukunft verpflichtet werden, die Standplätze auch sauber zu halten.