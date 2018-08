Wieder eine Brücke gesperrt

Gründungspfähle der Wielandbrücke müssen ersetzt werden / Bürgermeister Lindenau: Lübecks Brücken sind sicher

von shz.de

16. August 2018, 11:32 Uhr

Die nächste Brücke ist marode: Die Wielandbrücke ist seit Donnerstag für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Auch der Schiffsverkehr auf dem Stadtarm der Trave muss eingestellt werden muss. Davon sind besonders die Fährlinien betroffen, die Touristen rund um die Altstadt schippern.

Bei der jüngsten Sonderprüfung an der Wielandbrücke wurde festgestellt, dass die Tragfähigkeit an einigem Gründungspfählen nicht mehr gegeben ist. „Aus diesem Grund wird die Brücke kurzfristig gesperrt“, hieß es in der Mitteilung der Stadtverwaltung, die kurzfristig veröffentlicht worden war. Fußgänger und Radfahrer waren Donnerstagfrüh verdutzt und verärgert, als sie unerwartet auf die Absperrung trafen. Fußgänger und Radfahrer müssen einen weiten Umweg in Kauf nehmen über Lachswehrbrücke oder Puppenbrücke.

Der allgemeine Zustand der Wielandbrücke hat sich in den letzten zehn Jahren rapide verschlechtert, so dass ab 2018 eine jährlich vorzunehmende Sonderprüfung angeordnet wurde. So wurden jüngst Bohrwiderstandsmessungen an den Gründungspfählen vorgenommen. Die Ergebnisse kamen Ende letzter Woche auf den Tisch. Die interne Auswertung der Abteilung Brückenbau bestätigt die Aussage des Gutachters, der die sofortige Sperrung der Wielandbrücke vorsieht.

Die Brücke aus dem Jahr 1920 führt einen Weg von der Wielandstraße zu den Wallanlagen über den Stadtgraben. 1996 wurden die Gründungspfähle zuletzt erneuert. Die Brückenkontruktion ist knapp 67 Meter lang und hat eine nutzbare Breite von zwei Metern.

Im vergangenen Jahr war die nicht weit entfernte Dankwartsbrücke (für Fußgäner und Radfahrer) über die Trave am Malerwinkel gesperrt worden. Sie wurde dann, wie damals hieß, „notdürftig ertüchtigt“ und konnte nach wenigen Monaten wieder frei gegeben werden.

Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Italien ist die Sorge in Lübeck groß, da der schlechte Zustand der Brücken bekannt. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) aber versichert: „Die Lübecker Brücken sind sicher.“ Auch wenn die Lübecker Brücken teilweise dringend sanierungsbedürftig seien „zu einem schlagartigen Versagen wie in Italien kann es in Lübeck nicht kommen. Diese Art des Versagens betrifft grundsätzlich nur Spannbetonbauwerke – dazu zählen in Lübeck die Wakenitzbrücke und die Lachswehrbrücke.“ Die Wakenitzbrücke wird derzeit saniert, die Sanierung der Lachswehrbrücke beginnt in Kürze.

Die Verwaltung hat 2008 einen Brückenbericht vorgelegt und 2012 aktualisiert, den Gremien zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Hansestadt Lübeck hat, wie fast alle Kommunen in Deutschland, ein Problem mit ihrer Infrastruktur: „Es besteht Handlungsbedarf, der Sanierungsstau muss jetzt in Angriff genommen und abgebaut werden. Das führt in der Folge zu Verkehrsbehinderungen, verhindert aber Tragödien wie in Genua“, so Bürgermeister Jan Lindenau: „Die Überwachung der Brückenzustände in Deutschland ist systematisch und gründlich und erfolgt unter Maßgabe der gesetzlichen Voraussetzungen.“ So hätten die regelmäßigen Prüfungen der Bahnhofsbrücke zu der Entscheidung geführt, „dass die Verkehrssicherheit nicht mehr ausreichend und bis zur Fertigstellung des Neubaus gegeben ist. Deshalb werden wir, wie angekündigt, ab September die Fahrbahnübergangskonstruktion instandsetzen“, betont der Lübecker Bürgermeister.

„Eine zügige Wiederherstellung der Fußgängerbrücke an der Wielandstraße ist uns wichtig“, so Jan Lindenau weiter. Im Rahmen eines Ortstermins konnte eine schnelle Lösung zur Instandsetzung der Wielandbrücke gefunden werden: Die notwendigen Arbeiten werden mit eigenem, städtischen Personal der Lübeck Port Authority (LPA) ausgeführt, sieben der insgesamt 14 Pfähle der Brücke werden ausgetauscht. Mit den Vorbereitungen wird umgehend begonnen, so dass die Arbeiten voraussichtlich noch vor dem Winter abgeschlossen werden können. Durch den Ersatz der Pfähle kann die Brücke nach jetziger Einschätzung zehn bis 15 Jahre weiter genutzt werden. Die Zeit sollte für die Planung eines Neubaus genutzt werden.