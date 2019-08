von shz.de

19. August 2019, 16:43 Uhr

Lübeck | Witterungsbedingt haben sich die Asphaltierungsarbeiten in der Travemünder Allee zwischen Eschenburgstraße und Gustav-Radbruch-Platz verzögert – bei bestehender Vollsperrung bis in den Dienstag. Noch in dieser Woche werden sich vor dem Burgfeld Markierungs- und Fugenarbeiten anschließen, jedoch bei laufenden Verkehr mit örtlichen Spurverengungen.