VfB verspricht heißen Tanz

DFB-Pokal: Lübecker Fußball-Regionalligist empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) an der ausverkauften Lohmühle Zweitligisten FC St. Pauli

von shz.de

08. August 2019, 14:05 Uhr

Lübeck | Es ist das Highlight des Jahres: Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt Fußball-Regionalligist VfB Lübeck im DFB-Pokal Zweitligist FC St. Pauli. Die Lohmühle wird mit 11.000 Zuschauern ausverkauft sein. Mehr darf der VfB aus Sicherheitsgründen nicht ins Stadion lassen, auch weil großzügige Pufferzonen geschaffen werden mussten, um die rivalisierenden Fan-Lager zu trennen. „Wir haben im Vergleich zu unserem letzten Auftritt im DFB-Pokal vor drei Jahren inzwischen neue Brandschutzauflagen auf der Alten Holze. Dadurch sind ein Drittel der Plätze weggefallen. Dazu gibt es neben der neuen Pappeltribüne nun nicht nutzbare Bereiche, weil dort die Sicht eingeschränkt ist. Und nicht zuletzt nehmen auch TV-Podeste Platz weg“, erklärt VfB-Vorstandsmitglied Florian Möller, warum am Sonntag deutlich weniger Zuschauer im Stadion sein werden als am 19. August 2016.

Damals waren es noch 13.300, die die 0:3-Erstrundenniederlage der Grün-Weißen gegen die Kiezkicker verfolgten. Die Kapazität der Lohmühle ist somit erneut reduziert worden. 2002 durften zum Zweitligaspiel des VfB gegen St. Pauli noch 17.869 Zuschauer ins Stadion. Und auch diesmal hätte der VfB deutlich mehr Karten absetzen können.

Für Rolf Landerl spielt das keine Rolle, die Stimmung werde auch so besonders sein. Der VfB-Coach ist überzeugt, dass seine Schützlinge dem Favoriten Paroli bieten werden: „Wir sind natürlich Außenseiter, unabhängig von der aktuellen Form der Hamburger. Ich kann aber versprechen, dass wir eine hoch motivierte VfB-Mannschaft zu sehen bekommen, die vor einer tollen Kulisse alles geben wird“, sagt der Österreicher, der sich hinsichtlich der Startelf nicht in die Karten schauen lassen will. „Wir haben viele Optionen, halten die Spannung bis zuletzt hoch, jeder hat die Chance dabei zu sein“, sagt der 43-Jährige.

Für Sven Mende ist nebensächlich, wer am Sonntag von Beginn an ran darf. „Wir haben ein gut funktionierendes Team, egal wer aufläuft. Gelingt es uns, alles reinzuhauen und von Anfang an in die Zweikämpfe zu kommen, haben wir eine kleine Chance, für eine Überraschung zu sorgen“, betont der defensive Mittelfeldspieler. Dennis Hoins verweist auf die aktuelle Form beider Clubs. St. Pauli hinkt in Liga zwei mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen den Erwartungen hinterher, der VfB weist nach drei Partien eine makellose Bilanz auf. „Vielleicht können wir es nutzen, dass wir eine gute Phase haben und St. Pauli eben nicht. Ich bin überzeugt, dass wir dem Zweitligisten das Leben schwer machen können. Die Qualität und das Herzblut dafür haben wir“, erklärt der Offensivspieler.

Ähnlich optimistisch gibt sich Tommy Grupe. „Pauli wird als Zweitligist das Spiel machen. Dann sind wir gefordert, defensiv gut zu stehen“, so der Abwehrchef, der betont: „Dass wir das können, haben wir im Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday bewiesen. Da haben wir aus einer gesicherten Defensive heraus immer wieder Nadelstiche setzen können und 1:0 gewonnen. So ähnlich darf das auch am Sonntag laufen.“