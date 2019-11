Polizei bittet um Hinweise : Vandalismus in Lübeck: Unbekannte zerstechen Reifen von 20 Autos

Auch Fahrzeuge, die auf Privatgründstücken parkten, waren betroffen.

Avatar_shz von MOPICS

14. November 2019, 08:48 Uhr

Lübeck | Im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag entlang der Paul-Gerhard-Straße und im Verlaufe der Friedhofsallee an zwanzig Fahrzeugen Reifen zerstochen. Sowohl an der Straße wie auch auf Privatgrundstücken geparkte Autos waren betroffen.

Nachdem sie noch in der Nacht von der Polizei über die Vorfälle informiert wurden, berichteten einige Fahrzeughalter davon, dass diese Art von Vandalismus nicht zum ersten Mal in der Gegend vorgekommen sei. Fahrzeugführer, die nicht angetroffen wurden, informierte die Polizei mit einer Mitteilung an den Windschutzscheiben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen der Täter. Auch Angaben zur Höhe des Sachschadens konnten in der Nacht noch nicht gemacht werden.

Die Polizei bittet Personen, die im Bereich Friedhofsallee / Paul-Gerhard-Straße/ Dissauer Straße und Flintenbreite Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0451/ 1316245 auf dem 2.Polizeirevier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?