„Untertrave“ wird schneller fertig

Umbau der „An der Untertrave“ wird drei Monate früher realisiert sein / Ab heute beginnen Asphaltierungsarbeiten

von shz.de

12. August 2018, 15:25 Uhr

Die wochenlange Trockenzeit hat auch ihre guten Seiten: Der großflächige Umbau der Straße „An der Untertrave“ geeht schneller vonstatten als erwartet. Ab 1. September ist die Drehbrücke wieder in Richtung Hubbrücke befahrbar.

Ab dem heutigen Montag, 13. August, bis voraussichtlich 14. September finden verschiedene Asphaltierungsarbeiten statt, die sich aus den Umgestaltungsarbeiten der Untertrave ergeben. Es handelt sich um abschließende Maßnahmen an den betroffenen Fahrbahnbereichen. Diese können, dank guter Witterung, fast drei Monate früher als geplant ausgeführt werden. Es werden Asphaltierungen in folgenden Bereichen vorgenommen:

>Willy-Brandt-Allee, zwischen Drehbrücke und An der Untertrave: Unter der bereits bestehenden Vollsperrung der Willy-Brandt-Allee zwischen Drehbrücke und An der Untertrave wurden die notwendigen Leitungen und Kabel, die seitlichen Bordsteinanlagen und Wasserläufe hergestellt und die Verkehrsmittelinsel am Drehbrückenkopf neu gebaut. Dadurch kann ab heute der Asphalt in drei Lagen erneuert werden. Vom 21. bis 24. August wird in allen Bereichen einschl. der Willy-Brandt-Allee die Deckschicht „gefahren“ . Die Auswirkungen: Wegen der anschließend auszuführenden Fahrbahnmarkierungsarbeiten, dem Anheben von Schachtabdeckungen und Schieberkappen der Versorgungsleitungen und weiteren Restarbeiten bleibt die Willy-Brandt-Allee noch bis zum 31. August 2018 voll gesperrt. Ab 1. September kann der Weg über die Drehbrücke wieder in Richtung Hubbrücke genutzt werden.

>Untertrave, zwischen Alsheide und Große Altefähre:

Ausbau der alten Fahrbahnflächen – Erneuerung der alten Binder- und Deckschicht und anschließende Restarbeiten von Mittwoch 15. August bis zum Freitag, 24. August. Die Auswirkungen: Die einspurige Verkehrsführung in Richtung Hubbrücke/Kanalstraße bleibt bestehen. Der Verkehr wird lediglich an der Arbeitsstelle vorbeigeschwenkt.

>Untertrave, zwischen Engelsgrube und Alsheide: Grundhafte Erneuerung der noch vorhandenen Straßenfläche. Die Auswirkungen: Die einspurige Verkehrsführung von Mittwoch, 15. August, bis Freitag, 17. August, in Richtung Hubbrücke/Kanalstraße bleibt bestehen. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum lediglich an der Arbeitsstelle vorbeigeschwenkt. Im Zeitraum vom Mittwoch, 15. August, bis 31. August müssen wegen der umfangreichen Straßenarbeiten die Einmündungen der „Engelsgrube“ und der „Alsheide“ voll gesperrt werden. Das bedeutet, dass für diesen Zeitraum weder das Ein- noch Ausfahren hier möglich ist.

Die für beide Abschnitte notwendigen Restarbeiten (Fugenschnitte/ Anheben von Schachtabdeckungen, Schieberkappen der Medienleitungen, Markierungsarbeiten, usw. dauern bis zum 31. August an. Die einspurige Verkehrsführung in Richtung Hubbrücke bleibt auch bei diesen Arbeiten bestehen.

Die abschließende Verkehrsbeschilderung, das Justieren der Einstellungen der Lichtsignalanlagen und weitere kleinere Restarbeiten im Straßenbau werden mindestens noch bis 14. September andauern. Diese Arbeiten finden unter laufendem Verkehr der bislang praktizierten Einbahnstraßenregelung in Richtung Hubbrücke statt.

Aktuelle Informationen zu der Baumaßnahme „Untertrave“ im Internet www.untertrave.luebeck.de