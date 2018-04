Unfallschwerpunkt Lindenplatz

Die Polizeidirektion Lübeck legt den Verkehrssicherheitsbericht für das Jahr 2017 vor

von shz.de

12. April 2018, 15:40 Uhr

Die Polizeidirektion Lübeck hat den Verkehrsunfallbericht für 2017 vorgelegt. Die meisten Unfälle wurden wie in den Vorjahren am Lindenplatz gezählt. Insgesamt sind weniger schwere Unfälle zu verzeichnen.

Das Unfallgeschehen in der Hansestadt Lübeck ist im Jahr 2017 gegenüber 2016 nahezu unverändert geblieben, allerdings hat sich die Schwere der Verkehrsunfälle deutlich verlagert. So konnte die Polizei einen deutlichen Rückgang bei Verkehrsunfällen mit Personenschäden bei gleichzeitiger Steigerung leichterer Verkehrsunfälle verzeichnen. Die Zahl der bei Verkehrsunfällen Verletzten ist um rund acht Prozent gesunken, es kam zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich Verunglückten.

Die Anzahl von Unfällen, verursacht von Fahrern im Alter von 18 bis 24 Jahren, ist angestiegen, im Gegensatz dazu sind Verkehrsunfälle, die von Senioren verursacht wurden, deutlich von 253 auf 240 Fälle zurückgegangen.

Mit 553 Radfahrerunfällen ist ein deutlicher Rückgang um etwa 15 Prozent zu verzeichnen. Kinder- und Fußgängerunfälle, Unfälle mit Beteiligung von Zweiradfahrern und Verkehrsunfälle unter Alkohol- und Drogeneinwirkung sind rückläufig. Einen deutlichen Anstieg von 24 Prozent gab es bei Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Schwerverkehrsfahrzeugen.

Mit 26 aufgenommenen Unfällen bleibt der Lindenplatz Spitzenreiter. „Es ist durch bauliche Maßnahmen an der Einfahrt von der Fackenburger Allee gelungen, die Unfallzahlen insbesondere der Radfahrerunfälle deutlich zu senken. Derzeit verlagert sich das Unfallgeschehen an die Ausfahrten in die Moislinger Allee und zur Puppenbrücke“, erläutert Stefan Muhtz, Sprecher der Polizeidirektion Lübeck.

Weitere Unfallschwerpunkte in der Hansestadt:

>A1 Ausfahrt Lübeck-Zentrum, Fahrtrichtunng Norden (sechs Unfälle mit gleichen Ursachen)

>Lohmühle, Einfahrt aus Richtung Schwartauer Allee (fünf Unfälle)

>Kreuzung Geniner Straße/Baltische Allee/Malmöstraße (fünf Unfälle)

>Gustav-Radbruch-Platz, Einmündung Burgtorbrücke (fünf Unfälle)

>Gustav-Radbruch-Platz, Einmündung Falkenstraße (fünf Unfälle)

>Hafenstraße / Konstinstraße (fünf Unfälle).

Insgesamt haben wir 28 Unfallhäufungsstellen in der Hansestadt Lübeck ermittelt.

Hauptunfallursachen sind, für den städtischen Bereich typisch, Abbiegeunfälle und Vorfahrtverletzungen. Erfreulich ist der deutliche Rückgang von Radfahrerunfällen unter falscher Straßenbenutzung, wie Fahren entgegen der Fahrtrichtung“, so Polizeisprecher Muhtz. „Auf hohem Niveau entfernen sich immer wieder Unfallbeteiligte von der Unfallstelle. Hier gab es eine deutliche Steigerung auf 2111 Taten gegenüber 2047 Straftaten im Vorjahr“, so Muhtz.

Der komplette Bericht ist auch verfügbar unter www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/DasSindWir/PDen/

Luebeck/pdLuebeck_index.html