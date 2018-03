Groß Sarau : Unfall auf der A20: Auto prallt gegen Lärmschutzwand

Bei dem Unfall gab es zwei Verletzte. Die Abfahrt Groß Sarau war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

von Holger Kröger

30. März 2018, 13:17 Uhr

Groß Sarau | Am Freitagmorgen hat es auf der A20 an der Abfahrt Groß Sarau bei Lübeck in Fahrtrichtung Rostock einen schweren Verkehrsunfall gegeben.

Bei starkem Nebel und Straßenglätte war ein Volvo-Fahrer mit Itzehoer Kennzeichen von der Autobahn abgekommen, etwa 170 Meter hinter der Leitplanke entlang gefahren und dann frontal gegen eine Lärmschutzwand geprallt.

Die Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, dafür wurde das Dach des Autos abgetrennt. Sie kam ins Krankenhaus. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Abfahrt Groß Sarau war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.

