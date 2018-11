Mehr als 10.000 Euro Sachschaden : Unbekannte zerstechen in Lübeck über 100 Reifen – 42 Pkw betroffen

Unbekannte machten sich an den Fahrzeugen verschiedener Hersteller zu schaffen. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

von Tobias Fligge

15. November 2018, 14:07 Uhr

Lübeck | Spektakulärer Fall blinder Zerstörungswut in Lübeck: In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte im Stadtteil St. Lorenz Nord die Reifen von mindestens 46 Fahrzeugen zerstochen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach haben die Tatverdächtigen ihren Streifzug offenbar am Mittwochabend in der Friedhofsallee begonnen, gingen über die Eutiner Straße, Paul-Gerhardt-Straße, Reinsbeker Straße, Arfrader Straße und endete vermutlich in der Krempelsdorfer Allee.

Nach bisherigen Ermittlungen wurden bei den betroffenen Fahrzeugen jeweils mindestens zwei Autoreifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Ein bestimmtes Ziel hatten die Täter anscheinend nicht. Betroffen seien Fahrzeuge aller bekannten Hersteller gewesen.

Bislang seien 46 Fälle gemeldet worden. Die Höhe des Gesamtschadens stehe aufgrund der noch fortwährenden Ermittlungen noch nicht fest. Nach einer ersten Einschätzung wird derzeit von einem Schaden von mindestens 10.000 Euro ausgegangen.

Die Polizei Lübeck sucht jetzt Zeugen, die im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen auffällige Personen in den betroffenen Straßen beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0451 1310 entgegen.

