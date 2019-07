TW – Ein Fest für ganz Lübeck

Hansestadt will ihre Verbundenheit mit der Travemünder Woche verstärkt zum Ausdruck bringen

19. Juli 2019

Lübeck | Die Travemünder Woche gehört zu den größten Segelveranstaltungen weltweit, gilt als ideales Revier und perfekter Zeitpunkt für Meisterschaften auf deutscher und globaler Ebene. Rund 1300 Segler aus 15 Nationen werden von heute bis 28. Juli mit ihren rund 700 Booten im Ostseebad erwartet.

„Die Ausstrahlung dieser zehn tollen Tage von Travemünde soll noch stärker in die gesamte Stadt transportiert werden“, sagt Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). „Die Stadtverwaltung steht klar hinter der Travemünder Woche und wird sich in den kommenden Jahren als Akteur verstärkt einbringen, um die Verbundenheit zur Travemünder Woche zu spiegeln. Unser Ziel ist es, dass die Travemünder Woche in die ganze Stadt ausstrahlt.“

Bereits in diesem Jahr werden auf Initiative von Lindenau erste Aktionen umgesetzt: So lädt die Lübecker Innenstadt unter Federführung des Lübeck Managements (LM) morgen unter dem Motto „Lübeck klingt zur 130. Travemünder Woche“ von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Begleitet wird der Bummel durch die Altstadt mit einer besonderen Ausstellung: Die Travemünderin Frauke Klatt präsentiert unter dem Motto „Bilder vom Segeln“ Plakatmotive aus 20 Jahren Travemünder Woche.

Das Logo der Travemünder Woche ziert seit einem halben Jahr als offizieller Stempelaufdruck die offiziellen Briefe der Stadtverwaltung. Vor dem Rathaus, am Holstentor und anderen Plätzen der Stadt wehen die Fahnen der Travemünder Woche, auf Postern an zahlreichen Bushaltestellen wird die TW beworben. Erstmals stellt Lübeck mit einem Vorempfang für Sponsoren der Travemünder Woche auf der „MS Hanse“ vor den Media Docks mit anschließenden Törn gestern Abend die Trave hinunter zur offiziellen Eröffnung die Verlinkung zwischen Innenstadt und Travemünde her.

Auch die Polizeidirektion Lübeck hat sich in Abstimmung mit der Hansestadt und dem Veranstalter auf die Großveranstaltung vorbereitet. Schwerpunkt des Einsatzkonzeptes bildet eine hohe Polizeipräsenz. Beamte der Polizeidirektion und der Bereitschaftspolizei Eutin stehen als Ansprechpartner auf dem gesamten Veranstaltungsareal bereit. Zentrale Anlaufstelle ist das Wasserschutzpolizeirevier Am Leuchtenfeld, direkt an der Festmeile. Die Wasserschutzpolizei wird erneut für Sicherheit und Ordnung auf dem Wasser in der Lübecker Bucht sorgen. Dabei stehen neben den täglichen Bootskontrollen auch die Überprüfung des Rechtsfahrgebots im stark frequentierten Fahrwasser und die Einhaltung von Geschwindigkeitsvorschriften im Vordergrund.

Am Sonntag feiert die Deutsche Seemannsmission in Travemünde den diesjährigen „Sea Sunday“ – Motto „Blick frei! Auf den Hafen und auf die Welt der Seeleute“. Der maritime Gottesdienst im Rahmen der Travemünder Woche beginnt um 11 Uhr im Brügmanngarten. Die Predigt hält Bischöfin Kirsten Fehrs. Außerdem sprechen Christoph Ernst, Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission, und Kapitän Mathias Ullrich von der Hafenbehörde Lübeck.