Tod an der „nassen Grenze“

Tragische Fluchtversuche aus der DDR über die Ostsee: Forschungsprojekt sucht Zeitzeugen

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

19. September 2019, 14:10 Uhr

Travemünde/Greifswald | Die Fluchten über die Berliner Mauer und an der Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR sind mittlerweile gut erforscht. Vergleichbare wissenschaftliche Untersuchungen zu den Fluchtversuchen über die Ostsee liegen bislang nicht vor. Diese Lücke soll durch ein Forschungsprojekt geschlossen werden.

Wissenschaftler der Universität Greifswald untersuchen seit dem 1. Juli die Todesfälle bei Fluchtversuchen aus der DDR über die Ostsee. Denn trotz des engen Kontrollnetzes an den Küstenabschnitten an der Ostsee, wagten viele Menschen bis zur Grenzöffnung 1989 die Flucht über die „nasse Grenze“. Nach dem bisherigen Kenntnisstand handelt es sich dabei um rund 5600 Personen. Rund 80 Prozent von ihnen wurden bei dem Versuch verhaftet, vermutlich 913 (etwa 16 Prozent) ist die Flucht gelungen und mindestens 174 Menschen fanden bei ihrem Fluchtversuch den Tod. Die Leichen der Geflüchteten wurden an die Strände zwischen Fehmarn, Rügen und Dänemark gespült oder im Meer in Fischernetzen gefunden – wie beispielsweise Jörg Martelok, der Anfang Mai 1989 versuchte, von Boltenhagen aus schwimmend in die Lübecker Bucht zu gelangen. Der 19-Jährige ertrank. Seine Leiche wurde erst am 22. Mai 1989 bei Klütz angespült und von DDR-Grenztruppen entdeckt.

Das Forschungsprojekt ist Teil einer Kooperation des Forschungsverbunds SED-Staat an der Freien Universität Berlin und einer Forschungsgruppe an der Universität Potsdam. Das Bündnis „Grenzregime“ der drei Universitäten wird mit rund drei Millionen Euro durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Für das Projekt sucht das Greifswalder Projektteam nach weiteren Zeitzeugen sowie nach Angehörigen, denn trotz aller Bürokratie in der DDR: Nicht alle Todesfälle gingen in die ostdeutschen Berichte ein oder überdauerten die Wendezeit. Deshalb bleibt eine Dunkelziffer von Todesfällen. Die Forschungsgruppe will sich deswegen der Aufarbeitung und Aufklärung der Fluchtversuche mit tödlichem Ausgang widmen. Das Ziel des Projektes ist, die Schicksale der Opfer nachzuzeichnen und sie dadurch vor dem Vergessen zu bewahren. Die Ergebnisse aller drei Teilprojekte sollen jeweils als Buch veröffentlicht werden.