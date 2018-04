Terror: Lübeck arbeitet an Sicherheitskonzept

Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung kann noch keine Ergebnisse präsentieren

09. April 2018, 16:06 Uhr

Zwei Menschen kamen ums Leben, 20 wurden zum Teil schwer verletzt, als am Sonnabend im westfälischen Münster ein Transporter absichtlich in eine Menschengruppe fuhr, die in der Außengastronomie an einem der beliebtesten Plätze der Stadt die Frühlingssonne

genießen wollte.

Immer wieder hat es in der jüngeren Vergangenheit schreckliche Ereignisse dieser Art gegeben, als - auch mit politischem Hintergrund – Amokfahrer in Menschenmengen rasten.

In Lübeck arbeitet seit dem Herbst eine Arbeitsgruppe, die Maßnahmen gegen solche Vorfälle erarbeiten soll. Bereits im November ließ Lübecks Ende des Monats scheidender Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) wissen, dass er innerhalb der Verwaltung eine Arbeitsgruppe eingesetzt habe, „die Maßnahmen dauerhafter Art zur Sicherung der meistbesuchten Orte identifizieren soll“.

Ergebnisse gibt es offenbar noch nicht. Aktuell werde ein Sicherheitskonzept erarbeitet, teilte Ludger Hinsen (CDU) Innensenator der Hansestadt im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung der Bürgerschaft mit. Auch bauliche Maßnahmen seien geplant. Die Lübecker Bauverwaltung arbeite daran. Die Polizei habe solche festen Maßnahmen ausdrücklich gewünscht.

Bei der letzten Großveranstaltung in Lübeck – dem historischen Weihnachtsmarkt –, wurden an als gefährdet geltenden Punkte der Stadt Sandsäcke in Stellung gebracht, zu Schutz vor Amokfahrern. Die Kosten für diese Sicherheitsmaßnahme wurden von den Standbetreibern der Weihnachtsmarktes getragen. Die Stadt habe sich finanziell nicht beteiligt, bestätigt der Innensenator Hinsen.

Die Polizei bereitet sich durchaus auf Großeinsätze vor. Zuletzt übte sie zusammen mit der Berufsfeuerwehr vor drei Wochen eine Amok-Lage in einem leeren Schulgebäude an der Siemser Landstraße. „Die Polizeidirektion Lübeck stellt sich auf die veränderte Sicherheitslage ein“, teilt Lübecks Leitender Polizeidirektor Norbert Trabs mit