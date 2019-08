Streit um Ferienhäuser in Lübeck

von shz.de

14. August 2019, 16:27 Uhr

Lübeck | Zahlreiche Hausbesitzer in der Lübecker Altstadt machen jetzt mobil. Sie wehren sich mit einer Musterklage gegen das jüngst ausgesprochene Verbot der Hansestadt, ihre Altstadt-Immobilie weiterhin als Ferienhäuser zu vermieten. 20 Hausbesitzer hätten sich der Klage vor dem Verwaltungsgericht angeschlossen, sagte Karl-Heinz Brenner von der „Interessenvertretung der Ferienwohnungs- und Ferienhausvermieter Lübeck und Travemünde“ am Mittwoch. Die Hansestadt Lübeck hatte die Vermietung ab dem 1. Oktober 2019 untersagt und bei Zuwiderhandlung hohe Geldstrafen angedroht (wir berichten). Mit einem Eilantrag wollen die Hausbesitzer zunächst erreichen, dass sie auch über den 1. Oktober dieses Jahres hinaus Gäste in ihren Ferienhäusern aufnehmen dürfen, bis das Gericht in der Hauptsache entschieden hat. Schon jetzt gebe es eine erhebliche Verunsicherung der Gäste, die Zahl der Buchungen sei spürbar zurückgegangen, beklagte der Sprecher der „Interessenvertretung der Ferienwohnungs- und Ferienhausvermieter Lübeck und Travemünde“. Wann das Gericht über den Eilantrag entscheidet, steht noch nicht fest. Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein Beschluss der Bürgerschaft, die Zweckentfremdung von Dauerwohnraum durch Ferienvermietung zu unterbinden. Davon betroffen sind nach Angaben der Stadtverwaltung rund 100 von 300 Ferienwohnungen in der Lübecker Altstadt.