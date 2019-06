„Sommernachtsräume“ in den Altstadt-Kirchen

Künstler Jonathan Meese inspirierte die Pastoren dazu, das Thema „Fremde Heimat Kirche“ zu wählen

26. Juni 2019, 13:24 Uhr

Lübeck | „Fremde Heimat Kirche – Ein Abend unter sieben Türmen“, lautet das Motto der Veranstaltungsreihe Sommernachtsräume, die im Juli und August in die fünf Innenstadtkirchen einlädt. Beginn ist am 6. Juli: Das Besondere der Reihe ist, dass die Veranstaltungen bis spät in den Abend stattfinden.

„Ob es schön sein könnte, eine Liebe zur fremden Heimat Kirche wiederzuentdecken?“, fragten sich die Pastorinnen und Pastoren von St. Petri, St. Marien, Dom, St. Jakobi und St. Aegidien. Antwort: „Ja!“ Vielen Menschen seien die Geschichten, die Kirchen erzählen, ihre Bilder aus vergangenen Zeiten und die Lieder, die in ihnen erklingen, fremd geworden. Auch sei es nicht mehr alltäglich, einer Glaubensgemeinschaft anzugehören. Und doch bleibet eine Sehnsucht im Menschen verankert: einen Heimatort zu haben oder ihn zu finden. Daher laden die Innenstadtkirchen ein, Heimatliches in ihren Mauern zu entdecken. Das kann in Form einer Lesung, eines Konzerts, einer Meditation oder einer Performance sein.

Die Idee, den Sommer in den Innenstadtkirchen gemeinsam zu gestalten, wurde vor einem halben Jahr geboren. Der Künstler Jonathan Meese inspirierte als selbsternannter „Dr. Zuhause“ die Pastoren dazu, das Thema „Fremde Heimat Kirche“ zu wählen – das Thema Heimat wird auch in den Petrivisionen aufgegriffen. Den Auftakt bildet die gemeinsame lange Nacht am Sonnabend, 6. Juli. „Es war an der Zeit, wieder etwas gemeinsam in der Innenstadt anzubieten“, sagt Thomas Baltrock, Pastor an St. Aegidien. „Was ist Heimat, was ist die Bedeutung eines Zuhauses?“, fragt St. Petri-Pastor Bernd Schwarze. Dass Menschen ihre Heimat in Kirchen sehen, sei nicht mehr selbstverständlich. „Doch die Sehnsucht nach einer Heimat ist immer da.“ Die Innenstadtkirchen würden dazu einladen, jeder für sich und gemeinsam mit anderen der „Fremde Heimat Kirche“ auseinanderzusetzen. Besucher haben so im Sommer Gelegenheit, Altbewährtes zu genießen und Neues kennenzulernen. „Oder sie können sich einfach in die Kirche setzen und das Licht anschauen, wie es von Fenster zu Fenster wandert oder an einer Taschenlampenführung teilnehmen“, sagt Dompastorin Margrit Wegner. Kathrin Jedeck, Pastorin an St. Jakobi: „Oder die Lichtkreuzmeditation kennenlerne und sich auf die Suche nach den Jakobussen begeben“. „Das Angebot ist bewusst niedrigschwellig. Wir möchten die Menschen einladen, mit verschiedenen Impulsen auch sich selbst nachzugehen und ihren eigenen Gedanken zu lauschen“, erklärt Robert Pfeifer, Pastor an St. Marien.

