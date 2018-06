Vollsperrung am Kreuz Lübeck : Schwerer Lkw-Unfall auf der A20: Gasflaschen explodiert

Zwei Lkw sind in den Unfall verwickelt. Einer davon hatte Gasflaschen geladen, von denen einige explodierten.

von Tobias Fligge

12. Juni 2018, 16:55 Uhr

Lübeck | Bei dem schweren Unfall auf Höhe Kreuz Lübeck wurden zwei Personen zum Teil schwer verletzt. Die A20 ist voll gesperrt, teilt die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Demnach kam es gegen 14.50 Uhr zu dem schweren Verkehrsunfall. Beteiligt waren nach Informationen der Polizeidirektion Ratzeburg zwei Lkw. Einer der beiden Lastwagen hatte demnach Gasflaschen geladen, von denen mehrere explodiert seien. Dabei wurden zwei Personen teilweise schwer verletzt.

Foto: Holger Kröger

Der Lkw stehe in Flammen und die Löscharbeiten dauern an. Die A20 ist in dem Bereich aktuell voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Stunden andauern. Ein Rettungshubschrauber ist laut Polizei angefordert.

Über die Unfallursache und die Schadenshöhe ist zunächst nichts bekannt.

