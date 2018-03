Mehrere Festnahmen : Schüsse in der Lübecker Innenstadt

Ein Streit unter mehreren Männern eskaliert. Aus einer scharfen Waffe fallen Schüsse. Vier Männer werden festgenommen.

von dpa

31. März 2018, 15:37 Uhr

Lübeck | Nach einem Streit zwischen mehreren Männern sind in der Nacht zum Samstag in der Lübecker Innenstadt mehrere Schüsse aus einer scharfen Waffe gefallen. Das habe die Spurenlage ergeben, nachdem die Polizei zu einem Lokal in der Krähenstraße gerufen worden war, heißt es in einer Mitteilung vom Samstag. Verletzte gab es nicht.

Die Polizei setzte einen Sprengstoffspürhund ein und nahm vier Männer im Alter zwischen 23 und 36 Jahren vorläufig fest. Gegen sie ermittelt die Polizei unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Nähere Einzelheiten zu Hintergründen und Motiven wollte die Polizei zunächst nicht bekanntgeben.

