Lübeck : Polizei befreit Hund aus aufgeheiztem Auto

26. Juli 2018, 16:16 Uhr

Lübeck | Die Polizei hat in Lübeck einen Hund aus einem von der Sommerhitze aufgeheizten Auto befreit und ihn dadurch vor einem Hitzschlag gerettet. Das Tier saß bei einer Außentemperatur von mehr als 34 Grad Celsius in einem verschlossenen Fahrzeug, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Lediglich eine Seitenscheibe war einen Spalt breit geöffnet.

Als sich der Fahrzeughalter auch nach mehrmaligem Ausrufen nicht meldete, schlugen die Beamten kurzerhand eine Seitenscheibe ein und befreiten den stark hechelnden Hund aus seiner misslichen Lage. Der Hund wurde nach seiner Befreiung am Mittwoch auf die Dienststelle gebracht und dort versorgt. Der Hund wurde später von seinem Herrchen abgeholt, gegen das jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt wird.

