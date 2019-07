Handball 2. Bundesliga : Pawel Genda vom VfL Lübeck-Schwartau nach Kreuzbandriss zurück im Training

Der Spieler vom Handball-Zweitligist meldet sich nach der Reha in Polen zurück. Am Sonntag geht es gegen die HSG Ostsee.

von Stephan Russau

18. Juli 2019, 15:50 Uhr

Lübeck | Seit Anfang der Woche befindet sich Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau im Training zur Vorbereitung auf die neue Saison. Neu-Coach Piotr Przybecki (46) ist voller Tatendrang.

„Ich freue mich auf die Aufgabe in Lübeck. Es werden aber auch gleich richtig intensive Wochen werden“, kündigte der ehemalige Erstligaspieler (TSV Hannover-Burgdorf, THW Kiel, TuSEM Essen) eine knackige Vorbereitung bei Blau-Weiß an.

Neuer Trainer ist bisher zufrieden

Zunächst stehen vormittags Kraft- und Laufeinheiten auf dem Programm, abends wird in der Halle weitergearbeitet. Bisher verlief alles zur Zufriedenheit von Przybecki. „Alle Spieler sind motiviert und ziehen voll mit. Gerade die älteren Spieler kennen das ja und wissen wie Vorbereitung geht.“

Über die drei externen Neuzugänge Mex Raguse (ASV Hamm), Fynn Gonschor (VfL Gummersbach) und Nikola Potic (RK Zagreb) etwas zu sagen, sei derweil noch zu früh:

„So etwas ergibt sich nach und nach. Sie sind gut aufgenommen worden im Team – ebenso wie ich auch. Doch natürlich benötigen wir alle noch eine gewisse Zeit, um uns richtig kennenzulernen.“ Piotr Przybecki (Trainer VfL Lübeck-Schwartau)

Genda beim Testspiel noch nicht dabei

Während Kapitän Martin Waschul (Achillessehnenprobleme) im Moment etwas kürzer tritt, wird Rückraumspieler Pawel Genda, der im Dezember 2018 einen Kreuzbandriss erlitten hatte, nach erfolgreicher Reha in Polen wieder ins Geschehen eingreifen.

„Pawel ist ab Sonntag wieder in Lübeck, wird Anfang der nächsten Woche wieder einsteigen bei uns“, so Przybecki. Dadurch ist Genda beim ersten Testspiel am Sonntag bei der HSG Ostsee Neustadt/Grömitz (Anpfiff 17 Uhr) nur Zuschauer.

Der Auftritt bei der HSG laufe ohnehin unter dem Begriff „Training“, so Przybecki: „Nach einer schweren Trainingswoche ist das eine weitere Einheit, halt nur mit dem Ball und gegen einen Drittligisten.

Das Ergebnis ist zweitrangig, das Miteinander – auch mit schweren Beinen sollte die Defensive gut stehen – steht im Vordergrund.“