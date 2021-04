Travemünde/Timmendorfer Strand : „Notverkäufe“ bei Maritim: Drohen Hotel-Schließungen?

Die Hotelkette muss Standorte aufgeben, um das Unternehmen zu retten – möglicherweise auch im Norden.

Avatar_shz von Michael Kierstein

16. April 2021, 12:21 Uhr

Für die Hotelbranche war es eine Horror-Nachricht: Die Kette Maritim muss Hotels „notverkaufen, um das Überleben der Kette zu sichern“, wie deren Inhaberin Monika Gommolla gestern ankündigte. Das traditionsreiche Unternehmen betreibt auch in Schleswig-Holstein vier Hotels. Wie es mit den Häusern in Kiel, Travemünde und den beiden in Timmendorfer Strand weitergeht, wollte Unternehmenssprecherin Harriet Eversmeyer nicht kommentieren.

Insgesamt betreibt Maritim in Deutschland 29 Hotels mit etwa 5000 Mitarbeitern. Das sind schon jetzt 2000 weniger als vor der Pandemie, und durch die Verkäufe werden es noch weniger Mitarbeiter werden. Wie viele Häuser verkauft werden sollen, steht noch nicht fest.

Thomas Liedl, Hoteldirektor des Maritim in Travemünde, hat um sein Haus keine Sorge. „Theoretisch kann es natürlich jeden treffen, aber aufgrund unserer Lage direkt am Strand mache ich mir um diesen Standort keine Sorgen“, sagt er. Alleine in Travemünde arbeiten 120 Mitarbeiter.

„Das ist ein Schock"

Die Ankündigung der Kette hat in der Branche ein Beben ausgelöst. Notverkäufe wie bei Maritim wurden jedoch nicht angekündigt. Dirk Iserlohe, Aufsichtsrat bei den Dorint-Hotels sagte: „Das ist ein Schock. Aber schon morgen kann es auch anderen großen Ketten genauso ergehen.“ Schwer getroffen wurden auch die Leonardo Hotels mit ihren 2200 Mitarbeitern. Hier sackte der Umsatz von 317 Millionen Euro im Jahr 2019 auf knapp 120 Millionen Euro in 2020 ab. Die Dormero-Kette (1000 Mitarbeiter, 35 Hotels) hatte mit einem Umsatz von 100 Millionen gerechnet. Es wurden nur 40 Millionen. „Wir stehen vor den Trümmern unserer Existenz“, sagte Geschäftsführerin Manuela Halm. Bei den Lindner Hotels sackte der Jahresumsatz von 200 auf 45 Millionen Euro ab.

Die Branchenvertreter richteten angesichts dieser Zahlen einen dringenden Appell an die Politik: Eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um Entschädigungen zu ermöglichen. Eine Alternative hierzu wäre eine umfangreiche Hilfe, die sich nach dem Umsatz von Vorjahresmonaten bemisst – also deutlich mehr Geld vom Staat als bisher vorgesehen. Die aktuelle Überbrückungshilfe III sei keinesfalls ausreichend, um die Verluste zu decken. Diese sei bei den Verbundunternehmen auf drei Millionen Euro pro Monat gedeckelt, insgesamt bekommen sie hierüber nicht mehr als zwölf Millionen Euro. Firmen, die üblicherweise einen dreistelligen Millionen-Euro-Jahresumsatz haben, können mit solchen Geldern nur einen Teil ihrer Finanzlöcher stopfen. Zwar sei das Personal in Kurzarbeit, doch Fixkosten wie Mieten laufen weiter. Sollte sich nichts ändern, müssten auch andere Ketten Häuser notverkaufen.