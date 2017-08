Bundestagswahl 2017 : Neue Strategie der Grünen in Lübeck: Wahlkampf ohne Plakate

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Lübeck | Die Grünen machen etwa Unübliches, sie verzichten in diesem Bundestagswahlkampf in Lübeck auf Plakate und Flyer. „Papier ist Kommunikation in eine Richtung und das wollen wir nicht mehr“, sagt der Direktkandidat der Partei, Thorsten Fürter. Stattdessen setzt die Partei unter anderem auf soziale Medien wie Twitter und Facebook. „Unser Fokus liegt auf dem Dialog.“ Alle anderen Parteien werben auch mit Plakaten und Flyern für sich.

Sorge durch diese Maßnahme Wähler zu verlieren, habe er nicht. „Wir haben eine sehr aktive Pressearbeit und finden dadurch in Zeitungen und Fernsehen statt.“ Die Partei suche zudem den direkten Kontakt zu den Wählern durch Stände in Fußgängerzonen. „Wir sind davon überzeugt, dass sich die Maßnahmen positiv auswirkt“, so Fürter.

Des Weiteren zweifle er die Wirkung von Plakaten und Flyern an. „Auf mich ist noch nie jemand zugekommen und hat gesagt, dass er den Flyer mit Begeisterung gelesen hat.“ Zu Plakaten gebe es von außen in der Regel auch kaum Rückmeldungen. Das seien eher die Parteimitglieder selbst, die das Aufhängen und Platzieren der Plakate vorantreiben und kommentieren.

Der Experte für Kommunikation Prof. Dr. Frank Brettschneider sagte zum Thema Wahlplakate auf shz.de: „In Zukunft werden Wahlplakate etwas an Bedeutung verlieren. Bei begrenzten finanziellen Mitteln für die Wahlwerbung müssen sich Parteien entscheiden, welchen Mix unterschiedlicher Wahlkampfinstrumente sie einsetzen wollen. Da wird es eine Verschiebung geben: Weg vom Plakat, hin zum Internet.“ Allerdings führt er auch aus, dass Wahlplakate nicht völlig unwichtig werden und der Anspruch an ihre Qualität wachse. Denn gerade da sei noch Luft nach oben.

von Christin Lempfert

erstellt am 17.Aug.2017 | 13:00 Uhr