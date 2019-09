Neue Brücke soll autofrei sein

Verbindung von der IHK über den Stadtgraben zur Musik- und Kongresshalle auf der Wallhalbinsel

16. September 2019, 15:38 Uhr

Lübeck | Brückenschlag zur Altstadt: Im kommenden Jahr sollen Planungen für eine Brücke konkret werden, die den Stadtgraben überspannt und vom Areal hinter der Industrie- und Handelskammer (IHK) hinüber zur Wallhalbinsel führt nahe der Musik- und Kongresshalle.

Nach Vorstellung der Bauverwaltung soll es eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke sein. Sie soll vor allem Radfahrern ermöglichen, auf dem Weg in die Innenstadt den Lindenplatz zu umfahren. Die Verbindung führt von der Werner-Kock-Straße über den Stadtgraben zur Willy-Brandt-Allee an der Muk, wo eine Fußgängerbrücke zur Beckergrube besteht.

Auf Vorschlag der CDU hatte der Bauausschuss der Lübecker Bürgerschaft die Verwaltung um eine Prüfung gebeten, ob über den Stadtgraben auch eine Autobrücke entstehen kann. Das Ergebnis liegt jetzt vor: Es wäre viel zu aufwändig für Autoverkehr zu planen, da unter anderem ein Bebauungsplan geändert werden müsste. Auch die Zufahrten müssten ausgebaut werden.

„Vom Grundsatz her widerspricht eine solche Stadtgrabenbrücke auch den Ergebnissen des Rahmenplans Innenstadt“, schreibt die Bauverwaltung. So sei die Willy-Brandt-Alle als Ausweichstrecke bei den geplanten Verkehrsbeschränkungen am Holstentorplatz und „An der Untertrave“ vorgesehen. Eine Autobrücke würde zu mehr Autoverkehr führen. Auch das stehe im Widerspruch zum Rahmenplan Innenstadt.

Nach Beschluss der Bürgerschaft sollen jedes Jahr zwei Millionen Euro in den Aus- und Neubau von Radwegen investiert werden. 2020 werden es jedoch nur 1,7 Millionen Euro. Hier die Maßnahmen, die im Haushalt eingeplant und noch im September von der Bürgerschaft beschlossen werden sollen:

>Kronsforde, Ausbau des Geh- und Radweges (Kronsforder Hauptstraße – Krummesser Landstraße)

>Moislinger Baum, Ausbau des Geh- und des Radweges an der Moislinger Allee

>Segeberger Gleis, Neubau eines Geh- und Radweges (Ziegelstraße – Güterschlag)

>Friedhofsallee, Aufhebung Zweirichtungsradweg, Radfahr-/Schutzstreifen

>Mecklenburger Straße, Verbreiterung/Ausbau Rad-/Gehweg.

Für die Strecke auf dem ehemaligen Bahngleis nach Bad Segeberg ist der Ankauf der Grundstücke bereits erfolgt. Ab der Ziegelstraße bis zum Steinrader Damm besteht bereits ein Weg durch das Gartengelände.

Die von der Politik geforderten zwei Millionen Euro werden damit zwar nicht ausgeschöpft, Lübecks Bausenatorin Joanna Hagen (parteilos) weist aber darauf hin, dass es eine klare Trennung von Rad- und Fahrbahnmaßnahmen nicht gebe. So wird der Bau des Radweges „An den Schießständen“ als Maßnahme für Straßenverkehr verbucht. Auch die Baustelle Moislinger Allee wird als Straßenausbau im Haushalt geführt, obwohl vor allem Radfahrer profitieren.

Erstmals seit Jahren steht ein größeres Gehwegprojekt im Haushalt: Für 450.000 Euro werden die Wege an der Roeckstraße erneuert.