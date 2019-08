Neu in Lübeck: Radwege in Rot und Grün

von shz.de

22. August 2019, 15:33 Uhr

Grüner Fahrbahnbelag in der Hansestadt: Ist das etwa Ausdruck der neu entfachten Begeisterung für den VfB Lübeck? An der umgestalteten Travemünder Allee in Nähe Gustav-Radbruch-Platz werden Radwege grün beschichtet, wie man das aus Berlin, Wien oder New York kennt. Weitere werden folgen. An Kreuzungen, Einmündungen und sonstigen Konfliktbereichen im Straßenverkehr sowie an stark frequentierten Grundstückszufahrten, wird roter Belag auf die Fahrbahn aufgebracht (kleines Bild). Das soll die Aufmerksamkeit in Gefahrenzonen erhöhen.