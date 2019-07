Polizei sucht Zeugen : Nähe Holstentorplatz: Unfallflucht in Lübecker Innenstadt

Ein Transporterfahrer erfasste beim Spurwechsel einen 59-Jährigen auf seinem Motorroller.

von Annika Kühl

16. Juli 2019, 15:42 Uhr

Lübeck | Am Holstentorplatz in Lübeck sind am Dienstag ein Motorroller und ein weißer Kastenwagen zusammengestoßen – anschließend flüchtete der Fahrer des Kastenwagens.

Nach Informationen der Polizei fuhr der 59-Jährige mit seinem Honda-Motorroller auf dem linken Fahrstreifen der Straße Holstentorplatz in Richtung Puppenbrücke. Der rechte Fahrstreifen wurde gleichzeitig von dem weißen Kastenwagen befahren.

Fahrbahnwechsel führte zum Zusammenstoß

Gegen 12.30 Uhr kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, als der bisher noch unbekannte Fahrer des Kastenwagens auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte und dabei offenbar den Motorroller übersah. Der 59-jährige Lübecker stürzte auf die Fahrbahn und musste mit einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik transportiert werden. Der Motorroller wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Der Fahrer des Kastenwagens verzögerte kurz die Fahrt, entfernte sich dann jedoch in Richtung Lindenplatz, ohne sich um den verletzten Motorrollerfahrer zu kümmern.

Zeugenhinweise zu dem Unfall oder dem vermutlich an der linken Seite beschädigten weißen Kastenwagen werden unter der 0451/1310 auf dem 1. Polizeirevier in Lübeck entgegengenommen.

