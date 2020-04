21-Jähriger stirbt in Lübeck : Nach Tötungsdelikt auf Parkplatz in St. Lorenz: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei geht von drei an der Tat beteiligten männlichen Personen aus und sucht nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können.

von Marle Liebelt

21. April 2020, 14:10 Uhr

Lübeck | Nachdem am Montagnachmittag ein 21-Jähriger auf einem Supermarktparkplatz tödlich verletzt wurde, ermitteln die Lübecker Mordkommission sowie die Staatsanwaltschaft Lübeck nach möglichen Tätern.

Bis spät in die Nacht hinein, wurden auf dem Parkplatz Spuren sichergestellt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass drei männliche Personen an der Tat beteiligt waren. „Ein erster Tatverdacht gegen einen 22-Jährigen, der am Montag vorläufig festgenommen wurde, hat sich nicht erhärtet“, teilte Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach am Dienstag mit.

Obduktion des Leichnams abgeschlossen

Die Obduktion des Leichnams konnte bestätigen, dass der Mann eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Genauere Angaben zu den Verletzungen macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Zeugen gesucht

Um den genauen Ablauf des Tatgeschehens sowie Hintergründe der Tat ermitteln zu können, sucht die Lübecker Mordkommission nun nach Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 0451/1310 gemeldet werden.

