Krähenstrasse : Nach Schüssen in Lübecker Shisha-Bar – Verdächtiger stellt sich

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Hintergründe sind nach wie vor unklar.

von dpa

01. April 2018, 08:59 Uhr

Lübeck | Nach den Schüssen in einer Lübecker Shisha-Bar hat sich ein 28-jähriger Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Der Mann erschien am Samstagabend in Begleitung eines Rechtsbeistandes und führte die Ermittler zum Versteck der Tatwaffe, wie die Beamten mitteilten. Der genaue Hintergrund war nach wie vor unklar.

In der Bar in der Krähenstraße waren in der Nacht zum Samstag bei einem Streit die Schüsse aus der scharfen Waffe abgefeuert worden. Die Polizei setzte einen Sprengstoffspürhund ein und nahm vier Männer im Alter zwischen 23 und 36 Jahren vorläufig fest. Verletzte gab es nicht.

