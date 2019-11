Daniel Günther verleiht Rettungsmedaille : Nach Messerattacke in Lübeck: Busfahrer Peter Spoth wird für seinen Mut geehrt

Bei der Messerattacke in einem Lübecker Bus griff Peter Spoth (64) beherzt ein und rettete Menschenleben.

von Eckard Gehm

18. November 2019, 10:44 Uhr

Kiel/Lübeck | Wäre er nicht gewesen, wäre vermutlich alles noch viel schlimmer gekommen. Am 20. Juli 2018 steuerte Peter Spoth (64) einen Stadtbus vom Lübecker Bahnhof in Richtung Travemünde, als ein psychisch kranker Mann einen Rucksack mit zwei Spiritusflaschen in Brand setzte und mit einem Messer auf Fahrgäste losging.

Spoth stoppte den Bus, öffnete alle Türen und löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher, obwohl er von dem Angreifer mit einem Faustschlag niedergestreckt wurde.

Für diesen Einsatz in Lebensgefahr will ihm Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag die Rettungsmedaille am Bande überreichen. „Durch seinen couragierten Einsatz rettete er vermutlich mehrere Menschenleben,“ heißt es aus der Staatskanzlei zur Begründung.

Peter Spoth freut sich über die Ehrung:

Es ist ein Zeichen der Wertschätzung und zeigt mir, dass dieses Ereignis nicht einfach vergessen wird. Peter Spoth, Fahrer des Lübecker Stadtbusses

Nicht nur die Verletzten hat die Tat schwer belastet, wie der Vorsitzende Richter bei der Verurteilung des Angreifers betonte: „Für viele Betroffene ist wenig so geblieben, wie es mal war“, sagt er. Auch Spoth kann dem zustimmen. „Es ist immer noch präsent, besonders, wenn ich an der Stelle vorbeifahre“, erzählt er, fügt aber hinzu: „Glücklicherweise ist es nicht mehr so, dass ich angstvoll aufwache.“

Die Erinnerungen an den Tag quälen Spoth

In den Tagen nach der Attacke hätten ihn die Bilder von Qualm und Flammen und den verletzten Menschen nicht losgelassen, es habe schlaflose Nächte gegeben. Sein Chef empfahl ihm, mit dem im Unternehmen zuständigen Psychotherapeuten zu sprechen. „Das Angebot habe ich angenommen“, sagt Spoth. Nach etwa acht Wochen fuhr er wieder auf seiner Linie.

Da habe ich dann auch Fahrgäste getroffen, die damals im Bus waren. Es war schön, sie wiederzusehen – ohne ihre Verletzungen, das hat geholfen. Peter Spoth, Busfahrer beim SV-Lübeck

Sie würden ihn auch immer mal wieder ansprechen, dann tausche man sich über das Erlebte aus.

Der Täter stach mit einer 13 Zentimeter langen Klinge auf Fahrgäste ein

„Feuer, Feuer, hier ist ein Psycho“. Dieser Satz hatte Spoth damals alarmiert. Er öffnete sofort alle Türen. Videoaufnahmen aus dem Bus zeigen, wie der Täter mit einer 13 Zentimeter langen Klinge auf Fahrgäste einsticht, die in Panik aus dem Bus drängen, den Angreifer dabei zu Boden stoßen. Männer klappen die Rampe an einer Tür herunter, ermöglichen so zwei Rollstuhlfahrern die Flucht.

Spoth lief mit dem Feuerlöscher des Busses zum Ziehharmonika-Gelenk, dessen Kunststoff bereits auf die Straße tropfte. Er gab zwei, drei Löschstöße auf die Flammen ab, als der Messerstecher plötzlich vor ihm stand. Mit einem heftigen Schlag, streckte dieser Spoth zu Boden.

Der Mann rief ,Feuer nicht aus‘ oder so etwas, ich spürte, wie mir das Blut über das Gesicht lief. Peter Spoth, Busfahrer beim SV-Lübeck

Spoth richtete den Feuerlöscher auf den Angreifer, doch in diesem Moment ergriffen Fahrgäste den Täter und zerrten ihn aus dem Bus. „Ich hab dann weiter gelöscht.“

Der Angreifer fühlte sich „durch Laserstrahlen malträtiert“

Am Ende waren zwölf Menschen schwer verletzt. Der Niederländer Floris D. konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Das Gericht ordnete die Unterbringung des Täters in einer psychiatrischen Klinik an.

Eine paranoide Schizophrenie habe zu Wahngedanken geführt, der Angreifer fühlte sich durch Laserstrahlen malträtiert. Dem Gericht hatte der Beschuldigte über die eingebildeten Aggressoren gesagt:

Ich wollte denen eine Lektion erteilen, die sich rumspricht. Sie sollten Angst bekommen, mich nicht mehr lasern. Ali. D., Aussage des Täters vor Gericht

Auch Spoth war im Prozess als Zeuge geladen. „Der Täter hat sich entschuldigt“, berichtet er. „Ich habe diese Entschuldigung nicht angenommen.“ Die Ehrung durch den Ministerpräsidenten ist bereits die zweite, die Spoth erhält.

Auch die Opferhilfeorganisation Weißer Ring hat den Busfahrer für couragiertes Verhalten ausgezeichnet – und mit ihm drei Fahrgäste: Rentner Bodo Zündorf (74), der den Angreifer außerhalb des Busses mit einem Ast außer Gefecht setzte, Michael Emmig (39), der den Rollstuhlfahrern half und Cihan Alkan (51), der ihn unterstützte und dem Angreifer einen Faustschlag verpasste.