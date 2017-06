Campinggas-Flaschen : Mutter und zwei Kinder bei Gasexplosion in Kiel verletzt

Kiel | Bei einer Gasexplosion sind in Kiel eine 36-jährige Mutter und zwei Kinder am Sonntag verletzt worden. Die Mutter wurde mit einem Hubschrauber in eine Lübecker Klinik geflogen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Sie erlitt demnach schwere Verletzungen und Verbrennungen. Die Kinder seien in ein Kieler Krankenhaus gebracht worden.

Explodiert seien zwei Campinggas-Flaschen. Warum sie in der Wohnung explodierten, war zunächst unklar. Durch die Wucht sei die Fensterscheibe des Raumes im zweiten Stock geborsten.

Erst Ende Mai waren in Flensburg Gaskartuschen explodiert. Dabei wurden sechs Menschen verletzt. Hier wurde zunächst unsachgemäßer Umgang als Ursache vermutet. Beim Hantieren mit Gasflaschen gibt es einige Regeln zu beachten.

