Mutmaßliche Brandstifter



17. August 2018

In der Nacht zum Freitag haben Ermittler der Lübecker Kriminalpolizei zwei Tatverdächtige im Stadtteil Kücknitz auf frischer Tat festgenommen. „Die beiden jungen Männer und eine am Freitagvormittag dritte festgenommene Person sind dringend verdächtig der gemeinschaftlichen Brandstiftung“, sagte Ulli Fritz Gerlach, Sprecher der Polizeidirektion Lübeck . Seit September 2017 brachen in Kücknitz und im näheren Umfeld mehrere Brände aus. Unter anderem wurden drei Planierraupen und ein Arbeitscontainer durch Feuer stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 750 000 Euro beziffert (wir berichteten). Zwei in das Visier der Ermittler geratene Männer im Alter von 17 und 24 Jahren wurden in der Nacht zu Freitag bei einer Brandstiftung in Kücknitz beobachtet und festgenommen. Am Freitagmorgen wurde ein 18-Jähriger als weiterer Tatverdächtiger festgenommen. „Die drei Lübecker sind nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich für mindestens zehn Taten verantwortlich“, so Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sollten die 17 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. werden. Die Kriminalpolizei prüft, ob die Männer auch für weitere Taten im Stadtgebiet Lübeck verantwortlich sind.